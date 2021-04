CTO Aegon stapt na vijf jaar op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Global Chief Technology Officer Mark Bloom heeft besloten om per 1 juni op te stappen bij Aegon. Dit maakte de verzekeraar dinsdag voorbeurs bekend. De Amerikaan Bloom was meer dan vijf jaar verantwoordelijk voor technologie en innovatie bij Aegon. Hij wil andere carrièrekansen najagen, aldus de verzekeraar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

