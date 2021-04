Beursblik: sterk eerste kwartaal CM.com Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug. Dit oordeelde analist Julian Serafini van Jefferies dinsdag. "Het bedrijf bemerkte groei in alle segmenten, met CPaaS als belangrijkste aanjager", aldus Serafini. Ook ziet CM.com de eerste tekenen van een herstel in de ticketverkoop. Voor 2021 rekent CM.com op een omzet in de bandbreedte van 205 tot 225 miljoen euro, waaraan de kernactiviteiten 200 tot 220 miljoen euro bijdragen. Daarmee is de afgegeven outlook volgens Jefferies hoger dan de consensus. CM.com rekent op meewind, zodra de winkels weer open mogen en evenementen weer kunnen worden georganiseerd. Ook als mensen weer meer op vakantie gaan, zal dat goed zijn voor de onderneming. Jefferies heeft een Houden advies op CM.com met een koersdoel van 30,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.