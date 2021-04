Beursblik: Societe Generale haalt Aegon van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Societe Generale heeft dinsdag het advies voor Aegon verhoogd van Verkopen naar Houden en het koersdoel van 3,20 euro naar 4,10 euro. Dit bleek uit een rapport van de Franse bank. De voornaamste reden voor de adviesverhoging is de snel oplopende rente op Amerikaanse obligaties, waardoor de vooruitzichten voor de Nederlandse verzekeraar volgens de Franse bank flink zijn verbeterd. De analisten benadrukten dat de VS verantwoordelijk zijn voor meer dan 60 procent van de winst van Aegon. Door de gunstige marktomstandigheden is het voor Aegon nu ook gemakkelijker om op korte termijn bezittingen af te stoten, hetgeen een kernonderdeel is van de nieuwe strategie van de verzekeraar, aldus Societe Generale. Wel kunnen de desinvesteringen leidden tot een aanzienlijke verwatering van de winst, waarschuwden de analisten. Het aandeel Aegon is de laatste maanden sterk opgelopen, waardoor volgens Societe Generale al veel goed nieuws in de koers is verdisconteerd. Ondanks de gunstige marktomstandigheden blijkt een koopadvies daarom achterwege. De Franse bank verwacht dat Aegon over 2021 een dividend zal uitkeren van 0,15 euro per aandeel, wat in 2022 stijgt naar 0,19 euro. Het aandeel Aegon sloot maandag op de beurs in Amsterdam op 3,89 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

