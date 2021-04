Omzet Danone loopt terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Danone heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien terugvallen als gevolg van de coronacrisis, maar de outlook voor heel 2021 werd gehandhaafd. Dit maakte de Franse voedingsreus dinsdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 5,66 miljard euro tegen 6,24 miljard euro een jaar eerder. Op gerapporteerde basis betekende dit een daling van 9,4 procent en op een vergelijkbare basis was er sprake van een terugval van 3,3 procent. De analistenconsensus mikte op een omzet van 5,59 miljard euro. "We verwachten onverminderd weer een vergelijkbare omzetgroei in het tweede kwartaal en een aantrekkende winstgevendheid in de tweede helft van 2021", aldus interim CEO's Veronique Penchienati-Bosetta en Shane Grant. Bij de waterdivisie viel de vergelijkbare omzet met 11,6 procent terug, terwijl de omzet uit zuivel en plantaardige producten juist met 1,6 procent steeg. De omzet uit gespecialiseerde voeding daalde op vergelijkbare basis met 7,7 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

