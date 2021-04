Meevaller bij Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het eerste kwartaal van dit jaar flink beter dan verwacht gepresteerd dankzij een hoog activiteitenniveau op de markten, en is van plan meer eigen aandelen in te kopen. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de flitshandelaar. "We zagen sterke handelsactiviteiten en alle regio's droegen bij aan het op een na beste eerste kwartaal ooit", aldus CTO Folkert Joling. Flow Traders zag de handelsinkomsten afgelopen kwartaal uitkomen op 142,2 miljoen euro. Analisten hadden voor het afgelopen kwartaal slechts gerekend op 113,5 miljoen euro. De enorme uitschieter van een jaar geleden, toen het uitbreken van de coronapandemie zorgde voor koortsachtige handel, werd conform verwachting niet geëvenaard. Vorig jaar realiseerde Flow nog handelsinkomsten van 495 miljoen euro. Er werd toen met name in maart enorm veel gehandeld op de zeer volatiele beurzen. Dat leverde toen een recordwinst op van 262 miljoen euro in het kwartaal. In het eerste kwartaal van 2021 kwam de nettowinst uit op 61,6 miljoen euro, hetgeen wel hoger was dan de 41,9 miljoen euro waar de consensus op mikte. ING vond de consensus echter aan de magere kant. De bank mikte zelf op 138 miljoen euro aan inkomsten en een nettowinst van 55,7 miljoen euro. De EBITDA kwam in het eerste kwartaal uit op 79,3 miljoen euro tegen 323,7 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf rondde verder het inkoopprogramma van eigen aandelen af ter waarde van 25 miljoen euro. Vanaf vandaag zal Flow Traders voor nog eens voor 20 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen gedurende een periode van twaalf maanden. Flow had eind maart 566 mensen in dienst, tegen 554 eind december 2020. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

