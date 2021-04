Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting neutraal van start.

Maandag startte de AEX al nog terughoudend aan de handelsweek in aanloop naar drukke cijferdagen. Onder aanvoering van techaandelen koerste de index 0,7 procent lager op een slot van 711,94 punten. Morgen wordt een drukke dag met cijfers van onder meer indexzwaargewicht ASML, Heineken, AkzoNobel en Randstad.

Ook op Wall Street gaven technologie-aandelen maandagavond terrein prijs met een verlies voor techbeurs Nasdaq van 1 procent. Hoofdgraadmeter S&P 500 gaf een half procent prijs.

Volgens analist Chris Beauchamp van IG doen “de beurzen een stapje terug door het gebrek aan richtinggevend nieuws". Beleggers hopen volgens Beauchamp dat de Amerikaanse bedrijfscijfers, die later deze week op de rol staan, de huidige hoge waarderingen en verwachtingen zullen ondersteunen. Als dit niet het geval blijkt, dan sluit de analist een plotselinge terugval op de beurzen niet uit.

IBM wist gisterenavond met zijn cijfers in ieder geval te overtuigen. ‘Big Blue’ boekte over het afgelopen kwartaal een winst van 1,77 dollar per aandeel, hetgeen beduidend meer was dan de 1,63 dollar per aandeel waar analisten op mikten. In de reguliere handel verloor het aandeel IBM maandag 0,4 procent, maar in de elektronische handel nabeurs steeg het aandeel 3 procent.

Vanmiddag rapporteren onder meer Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Procter & Gamble en, nabeurs volgt Netflix.

In Azië koerste de Japanse beurs vanochtend over de hele linie lager en de Nikkei index gaf 2 procent prijs. Het sentiment stond onder druk door zorgen over een mogelijke herinvoering van maatregelen om het coronavirus in te dammen, waardoor het economische herstel vertraging op kan lopen.

De Chinese beurzen noteerden daarentegen licht hoger, nadat de centrale bank zijn belangrijkste rentetarief voor de twaalfde achtereenvolgende maand ongewijzigd liet. Beleggers vreesden dat de People's Bank of China de teugels aan zou trekken, nu het virus verslagen lijkt en de economische groei flink aantrekt.

De Amerikaanse olie-future koerste in de Aziatische handel vanochtend 1 procent hoger, nadat een vat West Texas Intermediate woensdagavond nog 0,4 procent duurder werd op 63,38 dollar per vat.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

De netto-omzet van Arcadis daalde afgelopen kwartaal met 4 procent naar 632 miljoen euro. Autonoom steeg de omzet wel, met 0,5 procent. De EBITA steeg daarnaast met 26 procent van 45 miljoen naar 66 miljoen euro.

Flow Traders heeft in het eerste kwartaal de analistenverwachtingen ruim overtroffen, met handelsinkomsten van 142 miljoen euro en een nettowinst van bijna 62 miljoen euro.

De omzet van CM.com steeg afgelopen kwartaal met 70 procent op jaarbasis van 29,3 miljoen naar 49,8 miljoen euro. De kernactiviteiten lieten een plus zien van 73 procent, tot 47,7 miljoen euro. Voor heel 2021 rekent CM.com op een omzet van 205 tot 225 miljoen euro, waaraan de kernactiviteiten 200 tot 220 miljoen euro bijdragen.

Air France-KLM rondde zijn kapitaalverhoging af.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index sloot maandag 0,5 procent in het rood op 4.163,26 punten en de Dow Jones index daalde met 0,4 procent tot 34.077,63 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 1,0 procent in op 13.907,67 punten.