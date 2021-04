CM.com laat stevige groeicijfers zien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in het eerste kwartaal van 2021 de omzet hard zien stijgen. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van het mobiele betaal- en communicatieplatform. CEO Jeroen van Glabbeek van CM.com was dinsdag te spreken over de gerealiseerde groei en zei dat deze te danken was aan zowel bestaande als nieuwe klanten. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 70 procent op jaarbasis van 29,3 miljoen naar 49,8 miljoen euro. De kernactiviteiten lieten een plus zien van 73 procent, tot 47,7 miljoen euro. Autonoom was de groei bij de kernactiviteiten 64 procent. De brutomarge van de kernactiviteiten steeg van 22 naar 25 procent. Aan het einde van het eerste kwartaal had CM.com 591 mensen in dienst, een stijging van 18 procent. Een deel hiervan was afkomstig van het overgenomen PayPlaza. Outlook Voor 2021 rekent CM.com op een omzet van 205 tot 225 miljoen euro, waaraan de kernactiviteiten 200 tot 220 miljoen euro bijdragen. Op middellange termijn wil het mobiele betaal- en communicatieplatform een omzetgroei realiseren van meer dan 30 procent, liet CM.com bij de jaarcijfers al weten. Daarbij blijft CM.com kijken naar overnames, daar is een team continu mee bezig, maar autonoom groeien blijft het belangrijkst, zei de CEO begint maart tegen ABM Financial News. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

