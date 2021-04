Hoger resultaat voor Arcadis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het afgelopen kwartaal de omzet licht zien dalen, maar de operationele marge zien oplopen. Dat bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers over het eerste kwartaal van het advies- en ingenieursbureau. De netto-omzet daalde met 4 procent naar 632 miljoen euro. Autonoom steeg de omzet wel, met 0,5 procent. Dat laatste geeft volgens topman Peter Oosterveer vertrouwen. De EBITA steeg daarnaast met 26 procent van 45 miljoen naar 66 miljoen euro, naast een stijging van de operationele marge van 6,8 naar 9,0 procent. De operationele EBITA steeg van 48 naar 58 miljoen euro met een marge die opliep van 7,2 naar 9,2 procent. De vrije kasstroom bedroeg het afgelopen kwartaal 39 miljoen euro negatief ten opzichte van 84 miljoen euro negatief een jaar eerder. ING rekende op een 6 procent hogere operationele EBITA van 51 miljoen euro. De consensus ging uit van 55 miljoen euro. Voor de netto-omzet rekende ING op een daling van 658 miljoen tot 645 miljoen euro, waar de consensus nog conservatiever was en rekende op 624 miljoen euro. De nettoschuld daalde aan het eind van het eerste kwartaal naar 107 miljoen euro, van 424 miljoen. Het nettowerkkapitaal daalde van 19,2 procent naar 15,3 procent van de bruto-omzet op jaarbasis. Eind maart van dit jaar had Arcadis een stabiele orderportefeuille van 2,1 miljard euro. De orderinstroom kwam uit op 693 miljoen euro. Outlook Arcadis handhaafde dinsdag zijn strategie tot en met 2023. Voor de netto-omzet ligt de verwachting voor de periode 2021-2023 op een groei van circa 5 procent. Voor de EBITA-marge wordt gemikt op een niveau van meer dan 10 procent in 2023. Het werkkapitaal moet terug naar 40 tot 50 procent. Het aandeel Arcadis sloot maandag op een rood Damrak 0,2 procent hoger op 34,76 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

