Olieprijs stijgt verder

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag weer gestegen. Op een settlement van 63,38 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,4 procent duurder.

Vorige week steeg de WTI-olieprijs ook al ruim 6 procent, na positieve maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap.

"Er zijn wat zorgen aan de vraagkant door nieuwe lockdown-maatregelen in India en andere landen, maar dat is nog niet voldoende om de rally op de oliemarkt tegen te houden", aldus Tyler Richey van Sevens Report Research.

Toch verloor de rally wat aan kracht in de afgelopen weken en de olieprijzen bewegen sinds het hoogtepunt in maart zijwaarts, aldus Richey.

Maar voor nu blijft de outlook vanuit de productiekant stabiel, gezien de belofte van oliekartel OPEC+ om de productie laag te houden om de prijzen te ondersteunen. "Beleggers zijn dan ook meer gefocust op de vraagkant van de markt", aldus Richey.

Analist Eugen Weinberg van Commerzbank ziet wel degelijk wat risico's aan de vraagkant, vooral in opkomende markten die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het herstel in de vraag. "In de opkomende landen stijgt het aantal coronabesmettingen scherp en dat kan het economisch herstel in de weg staan", aldus Weinberg.

"Dit is waarschijnlijk de reden dat de vraag naar brandstof in India, de op twee na grootste importeur van olie, terugloopt", zo stelde de analist van Commerzbank, wijzend op een daling in de dieselvraag met 3 procent tot 1,4 miljoen vaten per dag in de eerste helft van april. De vraag naar brandstof liep zelfs met 5 procent terug tot 561.000 vaten per dag.