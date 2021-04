BMW ziet omzet en winst fors aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BMW heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst substantieel zien aantrekken, terwijl de omzet in alle belangrijke markten steeg. Dit bleek maandag uit voorlopige cijfers van de Duitse autobouwer. In het afgelopen kwartaal kwam de winst voor belastingen uit op 3,8 miljard euro tegen 798 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020. "Positieve prijs- en mixeffecten in combinatie met een hogere vraag naar tweedehands auto's leiden tot resultaten die de marktverwachtingen overtreffen", aldus BMW in een verklaring. De autobouwer liet verder weten dat de EBIT in de automotive sector in het afgelopen kwartaal op jaarbasis steeg van 229 miljoen naar 2,2 miljard euro, terwijl de EBIT-marge in dit segment aantrok van 1,3 naar 9,8 procent. Op 7 mei komt BMW met definitieve kwartaalcijfers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

