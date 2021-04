Tech opnieuw gebeten hond op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Na de recordstanden van vorige week koersten de Amerikaanse beurzen maandag lager, waarbij vooral techfondsen onder druk stonden. De S&P 500-index noteerde 0,6 procent in het rood en de Dow Jones index en Nasdaq daalden met respectievelijk 0,5 en 1,2 procent.

Op weekbasis stegen de drie indexen vorige week ruim een procent en wist de Dow Jones index voor het eerst boven de 34.000 punten te sluiten.

Volgens analist Chris Beauchamp van IG is de week rustig begonnen voor de aandelenmarkten. "De beurzen doen een stapje terug door het gebrek aan richtinggevend nieuws", aldus de analist. Beleggers hopen volgens Beauchamp dat de Amerikaanse bedrijfscijfers, die later deze week op de rol staan, de huidige hoge waarderingen en verwachtingen zullen ondersteunen. Als dit niet het geval blijkt, dan sluit de analist een plotselinge terugval op de beurzen niet uit.

"Na het sterk oplopen van de beurzen, is er nu wat adempauze en wegen beleggers de huidige situatie af", aldus CIO Caroline Simmons van UBS Asset Management. "Beleggers wachten op nieuwsberichten die de huidige visies over de voorziene groei en inflatie bevestigen."

De Amerikaanse autoriteiten besloten vaccinaties met het middel van Johnson & Johnson te pauzeren, vanwege zorgen over het ontstaan van bloedproppen. Dit schreef The Wall Street Journal afgelopen weekend. Er zou nu worden gekeken om het vaccin enkel te gebruiken voor ouderen. Mogelijk wordt hierover deze week al een besluit genomen.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig, terwijl het cijferseizoen in de VS deze week echt losbarst. Onder meer Johnson & Johnson opent de boeken, net als Procter & Gamble, Netflix, American Airlines en Intel.

De euro/dollar noteerde maandag 0,5 procent hoger op 1,2038.

De prijs van een vat WTI-olie schommelde rond de 63,50 dollar.

Bitcoin noteerde maandag licht hoger rond 55.000 dollar na een flinke dip in de afgelopen dagen. Turkije kondigde voor het weekend een ban op cryptovaluta aan vanwege een gebrek aan toezichthoudende mechanismen.

"Het zijn dezelfde kwesties waar bitcoin al vanaf de eerste dag mee te maken heeft", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "maar het crypto-landschap is erg verbeterd vandaag de dag", aldus de marktkenner.



Bedrijfsnieuws

In het spoor van de dalende bitcoinprijs dit weekend, noteerde beursnieuweling Coinbase maandag circa 2,5 procent lager.

Pfizer en partner BioNTech gaan dit kwartaal nog eens 100 miljoen doses van hun coronavaccin leveren aan de Europese Unie. Pfizer noteerde 0,7 procent hoger en BioNTech juist 1,6 procent lager.

GameStop CEO George Sherman vertrekt uiterlijk op 31 juli bij het bedrijf, of eerder wanneer er voor die tijd een opvolger is gevonden. Het aandeel GameStop steeg 6,2 procent.

Harley-Davidson kwam maandag, een dag eerder dan verwacht, met de resultaten over het eerste kwartaal. In de verslagperiode steeg de winst en was die op aangepaste basis met 1,68 dollar beter dan de 0,90 dollar waar de markt op rekende. Ook de omzet liep op, naar ruim 1,4 miljard dollar, wat ook beter was dan verwacht. Daarnaast verhoogde de fabrikant van motorfietsen zijn outlook. Harley-Davidson rekent nu op een groei van 30 tot 35 procent. Het aandeel steeg 10,8 procent.

Coca-Cola heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt, door eenmalige effecten waaronder valutabewegingen, terwijl de volumes gelijk bleven en de omzet steeg. De aangepaste winst van 0,55 dollar was wel beter dan de 0,50 dollar die werd voorspeld en ook de omzet van 9 miljard dollar lag boven de 8,7 miljard dollar waar analisten op rekenden. Het aandeel Coca-Cola steeg 0,5 procent.

IBM opent vanavond nabeurs de boeken. Geraadpleegde analisten voorspellen een omzet van 17,4 miljard dollar in het eerste kwartaal, tegenover 17,6 miljard dollar een jaar eerder, en een aangepaste winst per aandeel van 1,63 dollar, tegen 1,84 dollar in het eerste kwartaal van 2020. Het aandeel noteerde licht lager.

Aandelen Nvidia daalden 3,5 procent. In het Verenigd Koninkrijk is weerstand tegen de overname van ARM door Nvidia. De Britse regering vreest voor de nationale veiligheid. De mededingingsautoriteit CMA doet onderzoek en zal uiterlijk op 30 juli dit jaar een rapport presenteren.