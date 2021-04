Verdeeld beeld op Europese beurzen

Bericht delen via:

(ABM FN) De aandelenmarkten in Europa zijn de nieuwe week verdeeld begonnen. De Stoxx Europe 600 verloor 0,1 procent op 442,18 punten en de Duitse DAX hield het bij een min van 0,6 procent op 15.368,39 punten. De Franse CAC 40 steeg juist 0,2 procent tot 6.296,69 punten en de Britse FTSE 100 leverde 0,3 procent in op 7.000,08 punten.

Beleggers begonnen terughoudend aan de nieuwe week na zorgen over de uitrol van vaccins. Ook wacht de markt op kwartaalcijfers van enkele multinationals, die deze week verschijnen en vermoedelijk inzicht zullen geven in hoe bedrijven tegen het aankomende economisch herstel kijken. Beleggers zullen kijken of de cijfers de hoge waarderingen op de beurzen rechtvaardigen, nadat de Dow Jones-index en S&P 500 afgelopen week nog op recordhoogtes sloten.

"Na het sterk oplopen van de beurzen, is er nu wat adempauze en wegen beleggers de huidige situatie af", aldus CIO Caroline Simmons van UBS Asset Management. "Beleggers wachten op nieuwsberichten die de huidige visies over de voorziene groei en inflatie bevestigen."

De Amerikaanse autoriteiten besloten vaccinaties met het middel van Johnson & Johnson te pauzeren, vanwege zorgen over het ontstaan van bloedproppen. Dit schreef The Wall Street Journal afgelopen weekend. Er zou nu worden gekeken om het vaccin enkel te gebruiken voor ouderen. Mogelijk wordt hierover deze week al een besluit genomen.

Aan de andere kant maakten Pfizer en BioNTech maandag bekend dat zij in het tweede kwartaal 100 miljoen extra doses van hun coronavaccin zullen leveren aan de Europese Unie. Dit gaf volgens Sammani de euro een impuls. De Europese munt noteerde maandag ten opzichte van de dollar 0,5 procent hoger op 1,2039.

Na het sluiten van de Amerikaanse beurzen, volgen cijfers van IBM. Later in de week volgen andere grote bedrijven als Procter & Gamble. CIO Fahad Kamal van Kleinwort Hambros heeft er vertrouwen in dat de winstcijfers van bedrijven positief zullen zijn en dat als gevolg het positieve momentum op de beurs zal aanhouden. "Als de winstcijfers zullen voldoen aan de toch wat hoge verwachtingen, dan zal de rally aanhouden", aldus Kamal.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Later in de week volgt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, waarbij geen aanpassingen worden verwacht.

De prijs van een vat WTI-olie schommelde rond de 63 dollar.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam ging Just Eat Takeaway 1,8 procent hoger. Bank of America had een positief rapport waarin het koersdoel met 5 euro werd verhoogd naar 150,00 euro. Rivalen Delivery Hero, dat ook een koersdoelverhoging kreeg van de Amerikaanse bank, en Deliveroo sloten respectievelijk 2,0 procent hoger en 3,2 procent lager.

ABN AMRO steeg 2,3 procent. De schikking van 480 miljoen euro die de bank trof in het witwasschandaal met het OM was volgens analisten geen verrassing. En deze neemt wel de nodige onzekerheid weg, wat volgens de analisten goed nieuws is.

Elders sloten bankaandelen verdeeld. ING, Deutsche Bank en ING leverden rond een half procent in. Franse banken als Société Générale en BNP Paribas sloten bijna een procent in de plus.

Aandelen van voetbalclub Juventus stegen maandag bijna 18 procent in Milaan. De voetbalclub wil samen met 11 andere topclubs uit Italië, Engeland en Spanje een Europese Super League starten. De clubs hopen hiermee meer omzet te genereren. Veel nationale voetbalbonden, als ook de UEFA, dat de lucratieve Champions League organiseert, zijn tegen. Aandelen van Manchester United, dat de plannen voor een Super League ook steunt, sloten vlak, terwijl die van Borussia Dortmund, dat niet betrokken is bij het plan, ruim 11 procent stegen.

Tussenstand Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen op Wall Street aardig in het rood. De Dow Jones index verloor 0,4 procent, de S&P 500 daalde 0,6 procent en de Nasdaq ging 1,2 procent lager.