Air France-KLM rondt kapitaalverhoging af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft 1.036 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van aandelen voor de herkapitalisatie van de luchtvaartmaatschappij. Dit maakte de luchtvaarder maandagavond bekend. "Het succes van de kapitaalverhoging en de hernieuwde steun van onze bestaande aandeelhouders laat zien dat onze investeerders vertrouwen hebben in de vooruitzichten voor Air France-KLM", aldus CEO Benjamin Smith. Er worden in totaal bijna 214 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven tegen een prijs van 4,84 euro per aandeel, hetgeen circa 50 procent van de totale uitstaande aandelenkapitaal betekent. De overtoewijzingsoptie werd volledig uitgeoefend. De Franse staat nam deel aan de kapitaalverhoging, zoals eerder deze maand al werd aangekondigd. De Franse staat had voor de emissie nog een belang van 14,3 procent in Air France-KLM en na inschrijving op de nieuwe aandelen betreft het belang 28,6 procent. China Eastern Airlines verhoogde het belang van 8,8 procent naar 9,6 procent. De Nederlandse overheid nam geen deel aan de kapitaalverhoging. Zoals eerder al bekend werd gemaakt, worden ook leningen ter waarde van 3 miljard euro omgezet in eeuwigdurende hybride obligaties om de kapitaalpositie van Air France te versterken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.