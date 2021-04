AEX begint terughoudend aan nieuwe week

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe handelsweek terughoudend begonnen, in afwachting van een stroom kwartaalcijfers en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. Bij een slot van 711,94 punten sloot de AEX maandag 0,7 procent in het rood, waarbij techaandelen duidelijk de gebeten hond waren.

"Vandaag klom de AEX even kort boven de top van 6 april en vormde daarmee een nieuwe all-time high op 718,5 punten. De index zakte echter weer snel terug en de kracht voor een echte uitbraak lijkt voorlopig te missen", aldus Justin Blekemolen van Lynx.

Volgens de beleggingsspecialist kijken beleggers deze week uit naar de cijfers van onder andere ASML, Heineken, Randstad en Credit Suisse. "Verder gaat de aandacht van de markt uit naar het rentebesluit van de ECB."

Dat rentebesluit van de Europese Centrale Bank wordt weinig spannend nadat in maart besloten werd om het tempo van het 1.850 miljard euro omvattende Pandemic Emergency Purchase Programme op te voeren.

Volgens Luc Aben van Van Lanschot Kempen twijfelen veel economen echter "aan de wil, daadkracht en flexibiliteit van de ECB om fors te reageren indien nodig. Aan voorzitter Christine Lagarde komende donderdag de taak om die twijfel nog een keer weg te nemen."

De econoom van Van Lanschot Kempen wees erop dat hoewel de ECB zei het tempo van de PEPP-opkopen in maart op te voeren, dit in de praktijk nauwelijks is gebeurd.

De euro/dollar noteerde maandag ten opzichte van de dollar 0,4 procent hoger op 1,2032, volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe door het nieuws dat Pfizer en BioNTech in het tweede kwartaal 100 miljoen extra doses van hun coronavaccin zullen leveren aan de Europese Unie.

De prijs van een vat WTI-olie schommelde rond de 63 dollar.

Bitcoin noteerde 1,5 procent lager rond 55.000 dollar na een flinke dip gedurende het weekend. Turkije kondigde een ban op cryptovaluta aan vanwege een gebrek aan toezichthoudende mechanismen.

"Het zijn dezelfde regelgevende kwesties waar bitcoin al vanaf de eerste dag mee te maken heeft", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Stijgers en dalers

Just Eat Takeaway sloot 1,8 procent hoger bij 92,60 euro. Bank of America had een positief rapport waarin het koersdoel met 5 euro werd verhoogd naar 150,00 euro.

Koploper was Unibail-Rodamco-Westfield, met een winst van 2,1 procent, terwijl techaandelen als Besi, ASML en ASMI onder druk stonden, met verliezen van ruim 2 tot 3 procent.

ABN AMRO steeg 2,3 procent in de AMX. De schikking van 480 miljoen euro die de bank trof in het witwasschandaal met het OM was volgens analisten geen verrassing. En deze neemt wel de nodige onzekerheid weg, wat volgens de analisten goed nieuws is.

Flow Traders voerde in aanloop naar de kwartaalcijfers op dinsdag de Midcap aan met een winst van 4,4 procent, terwijl Alfen hekkensluiter was met een daling van 3,0 procent.

Bij de smallcaps ging Vivoryon 4,2 procent hoger en leverde Vastned 6,9 procent in.

Lokaal steeg Neways na cijfers 3,4 procent. Er werd minder omzet geboekt, maar de orderinstroom was wel sterk.

Allfunds Group krijgt naar verwachting op 23 april een notering aan Euronext Amsterdam. Via een private plaatsing worden 163.650.850 aandelen aangeboden die in bezit zijn van LHC3 Plc, BNP Paribas Securities Services en Credit Suisse. De uitgifteprijs ligt tussen de 10,50 tot 12,00 euro per aandeel. De opbrengst zou op basis van deze bandbreedte uitkomen tussen 1,7 miljard en bijna 2,0 miljard euro.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden rond het slot in Amsterdam 0,5 tot 1,0 procent lager.