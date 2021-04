Agentschap Telecom start onderzoek naar KPN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Het Agentschap Telecom is een onderzoek gestart naar KPN. Dit maakte het agentschap maandag bekend. Aanleiding voor het onderzoek is de berichtgeving in de Volkskrant dat het Chinese concern Huawei in 2010 ongeautoriseerde toegang tot systemen van KPN had. In dit onderzoek zal het Agentschap Telecom de huidige maatregelen bij KPN "valideren in het licht van de bevindingen van het rapport". Telecomnetwerken behoren tot de vitale infrastructuur, benadrukte het agentschap. "De veiligheid en integriteit van telecomnetwerken zijn dan ook van het grootste belang voor onze maatschappij en onze economie." Huawei staat in de Verenigde Staten op een zwarte lijst vanwege de banden van het technologiebedrijf met de Chinese overheid. De Amerikanen vrezen dat gevoelige data door Huawei wordt gedeeld met Beijing. Een eerste update van het onderzoek door het Agentschap Telecom wordt over ongeveer een maand verwacht. Het aandeel KPN daalde maandag 0,3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.