PostNL moet toegangsaanbod netwerk verduidelijken

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL moet het toegangsaanbod tot het netwerk van de postbezorgers op enkele punten verduidelijken. Dit oordeelde de Autoriteit Consument & Markt maandagmiddag. De ACM stelt vast dat het toegangsaanbod van PostNL niet tot zodanige kostenstijgingen leiden die de levensvatbaarheid van postvervoerders met een hoog aandeel aan eigen bezorging van 24-uurs post in de komende twee tot drie jaar aantasten. Wel ziet de ACM risico’s voor het verlies aan omzet in potentiële concurrentie met PostNL door de verhouding tussen de retailtarieven en toegangstarieven voor deze postvervoerders. Voor postvervoerders die relatief veel uitbesteden ziet de ACM risico’s voor het voortzetten van hun huidige postvervoeractiviteiten maar kan zij op dit moment niet inschatten of dit zich de komende twee tot drie jaar manifesteert. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

