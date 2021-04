Beursblik: sterk kwartaal Flow Traders voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft vermoedelijk opnieuw een sterk kwartaal achter de rug. De flitshandelaar blijft profiteren van de aanhoudende marktrotatie op de aandelenmarkten, mede aangezwengeld door de bewegingen op de rentemarkt.

De enorme uitschieter van een jaar geleden, toen het uitbreken van de coronapandemie zorgde voor koortsachtige handel, zal echter niet worden geëvenaard, verwachten de analisten.

Er werd toen met name in maart enorm veel gehandeld op de zeer volatiele beurzen. Dat leverde toen een recordwinst op van 262 miljoen euro in het kwartaal.

Gemeten over het hele eerste kwartaal van dit jaar groeide de ETF-markt met 26 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020, terwijl het volume 15 procent lager was dan een jaar eerder. De volatiliteit in maart van dit jaar lag bovendien ruim 60 procent lager dan een jaar eerder, wat ook een directe weerslag moet hebben gehad op de marges en het resultaat van Flow Traders.

Een consensus opgesteld door Flow Traders zelf en ingezien door ABM Financial News wijst op netto handelsinkomsten van 113,5 miljoen euro. Dat was een jaar terug 495 miljoen euro. De consensus rekent verder voor het afgelopen kwartaal op een nettowinst van 41,9 miljoen euro, ofwel 0,94 euro per aandeel.

In het vierde kwartaal van vorig jaar was de winst 66 miljoen euro, wat ruim twee keer zo hoog was als de marktverwachting van analisten.

ING vindt de consensus aan de magere kant. De bank mikt op 138 miljoen euro aan inkomsten en een nettowinst van 55,7 miljoen euro.

De hoge handelsniveaus van de afgelopen maanden zullen ook moeilijk te handhaven zijn in de rest van het jaar, vreest KBC.