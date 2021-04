Beursblik: JPMorgan herstart volgen DSM met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove is maandag weer gestart met het volgen van DSM met een Overwogen advies en een koersdoel van 165,00 euro. De structurele transformatie van het bedrijf in de afgelopen tien jaar, vooral bij de Nutrition-divisie, in combinatie met een stabiele solide autonome groei in de afgelopen jaren en aantrekkende rendementen, is door beleggers goed ontvangen, zo concludeerden de analisten van JPMorgan. JPMorgan verwacht dat de bovengemiddelde prestatie van het aandeel ten opzichte van sectorgenoten zal aanhouden, dankzij het zicht op een sterke autonome winstgroei die wordt ondersteund door onder meer een uitbreiding van het productaanbod. JPMorgan schat de kans hoog in dat de Materials-divisie wordt verkocht in de komende twee jaar, waardoor DSM zich volledig kan richten op Nutrition. DSM heeft verder een sterke balans, aldus JPMorgan, waarbij er ruimte is voor overnames én het belonen van de aandeelhouders. Het aandeel DSM koerste maandagmiddag fractioneel hoger op 149,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

