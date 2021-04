Allfunds deze week naar Amsterdamse beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds Group krijgt naar verwachting eind deze week een notering aan Euronext Amsterdam. Dit bleek uit een prospectus van het zogeheten B2B WealthTech platform. Sinds 16 april worden via een private plaatsing 163.650.850 aandelen aangeboden die in bezit zijn van LHC3 Plc, BNP Paribas Securities Services en Credit Suisse. De uitgifteprijs ligt tussen de 10,50 tot 12,00 euro per aandeel, wat een marktkapitalisatie betekent van 6,6 miljard tot 7,6 miljard euro, aldus Allfunds. De opbrengst zou op basis van deze bandbreedte uitkomen tussen 1,7 miljard en bijna 2,0 miljard euro. De verkopende partijen geven Morgan Stanley Europe de mogelijkheid een overtoewijzingsoptie uit te oefenen van ruim 24,5 miljoen aandelen, of 15 procent van het aantal aangeboden aandelen. Indien deze overtoewijzingsoptie wordt uitgeoefend, dan loopt de opbrengst op naar 2,0 miljard tot 2,3 miljard euro. Het totaal aantal uitgegeven aandelen omvat dan 29,9 procent van het aandelenkapitaal van Allfunds, dat het symbool ALLFG krijgt bij aanvang van de handel, op 23 april. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.