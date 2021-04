Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Arcadis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft maandag het koersdoel voor Arcadis verhoogd van 32,00 naar 40,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De kostenmaatregelen met het oog op de coronacrisis zullen de afgelopen maanden nog weinig effect hebben gesorteerd, denken de analisten van KBC, en hoewel het aandeel niet al te goedkoop meer oogt, is er toch opwaarts potentieel, aangezien veel analisten volgens KBC nog niet erg veeleisend zijn. Ook kan volgens KBC de hele sector mogelijk profiteren van een herwaardering. Dinsdag opent Arcadis de boeken, waarbij KBC een lagere operationele marge verwacht dan in de voorgaande twee kwartalen. Het aandeel Arcadis koerste maandagmiddag 0,8 procent hoger op 34,98 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.