Beursblik: geen vuurwerk verwacht bij ECB

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week bevat naar verwachting geen verrassingen. Dit denken economen geraadpleegd door ABM Financial News. De belangrijkste beleidsrente blijft waarschijnlijk staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente wordt naar verwachting gehandhaafd op 0,50 procent negatief. Na de ECB-bijeenkomst in maart, toen besloten werd om het tempo van het 1.850 miljard euro omvattende Pandemic Emergency Purchase Programme op te voeren, wordt voor deze bijeenkomst geen vuurwerk verwacht, aldus de Japanse zakenbank Nomura. Economen van Barclays rekenen erop dat voorzitter Christine Lagarde zal herhalen dat het voor de ECB belangrijk is dat de financiële condities gunstig blijven. Zij wijzen erop dat de korte termijn outlook voor de economie van de eurozone mogelijk iets is verslechterd, omdat de coronamaatregelen in diverse landen werden verlengd. Dit suggereert volgens Barclays een uitgesteld maar niet ontspoord economisch herstel. Econoom Carsten Brzeski van ING denkt dat de ECB vooral de periode tot aan de bijeenkomst in juni zal willen overbruggen zonder nieuwe communicatieproblemen richting de markt. Hoewel de centrale bank in maart aankondigde om het tempo van de QE-opkopen op te voeren om de financiële condities soepel te houden, wezen marktvolgers op een gebrekkige communicatie over de aanpak van de oplopende inflatie en obligatierentes. Volgens Luc Aben van Van Lanschot Kempen "twijfelen veel economen aan de wil, daadkracht en flexibiliteit van de ECB om fors te reageren indien nodig. Aan voorzitter Christine Lagarde komende donderdag de taak om die twijfel nog een keer te ontkrachten." De econoom van Van Lanschot Kempen wees erop dat hoewel de ECB zei het tempo van de PEPP-opkopen in maart op te voeren, dit in de praktijk nauwelijks is gebeurd. "Misschien was het ook niet nodig, gegeven de teruggekeerde rust op de Amerikaanse obligatiemarkt. Het was vooral de vrees voor een hogere inflatie en rente aan de andere kant van de oceaan die einde maart ook in de eurozone de rente hoger stuurde", aldus Aben. Juni interessant Volgens de economen van Nomura wordt de volgende ECB-bijeenkomst in juni wel belangrijk, omdat de centrale bank dan moet beslissen of het tempo van de opkopen weer wordt teruggeschroefd. Nomura denkt dat dit zeker niet voor september 2021 gebeurt. Economen van Danske Bank rekenen er wel op dat de opkopen binnen het PEPP in juni weer worden teruggebracht tot 60 miljard euro per maand. Brzeski van ING kijkt verder vooruit: wanneer het positieve vaccinatie en economische scenario werkelijkheid wordt tijdens de zomer, zal de roep om het PEPP conform de geplande einddatum in maart 2022 stop te zetten, luider worden. Ter compensatie kan de ECB dan zijn traditionele QE-programma's uitbreiden, aldus de econoom van ING. Danske Bank voorziet ook dat de ECB na maart 2022 stopt met het PEPP en dat het dan aflossingen onder het Asset Purchase Programme zal herinvesteren en mogelijk een nieuwe ronde TLTRO's start. De ECB maakt zijn rentebesluit donderdag om 13:45 uur bekend en om 14:30 uur volgt een toelichting van voorzitter Christine Lagarde. De euro/dollar noteerde maandag 0,5 procent hoger op 1,2036. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

