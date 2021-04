Afrikaanse bottelaar Coca Cola krijgt notering in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Coca-Cola Beverages Africa krijgt een notering in Amsterdam. Dit maakte de onderneming maandag bekend.

?

Coca-Cola Company wil een deel van zijn belang in Coca-Cola Beverages Africa naar de beurs brengen. De bedoeling is dat dit belang binnen 18 maanden zowel genoteerd is in Amsterdam als het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Amsterdam geldt als de hoofdnotering.

?

Een exacte planning is nog niet bekend en hangt af van verschillende factoren.

?

Een zelfstandige notering voor CCBA geeft de bottelaar betere kansen om te groeien en toegang tot kapitaal om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen, meent CEO Jacques Vermeulen.

?

Momenteel is het Afrikaanse bedrijf voor 66,5 procent in handen van Coco-Cola en voor de rest eigendom van Gutsche Family Investments.

?

Op het Damrak is ook bottelaar Coca-Cola European Partners al genoteerd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.