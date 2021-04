Coca-Cola boekt minder winst

(ABM FN-Dow Jones) Coca-Cola heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt, terwijl de volumes gelijk bleven en de omzet steeg. Dat meldde de frisdrankfabrikant maandag.

Coca-Cola boekte een winst van 2,25 miljard dollar, tegen 2,78 miljard een jaar eerder. De winst per aandeel daalde van 0,64 tot 0,52 dollar. Analisten rekenden gemiddeld op 0,50 dollar.

Er werden evenveel treetjes met blikjes frisdrank verkocht als een jaar eerder, terwijl de netto-omzet met 5 procent steeg tot 9,0 miljard dollar. Dit was vooral te danken aan het feit dat het kwartaal vijf dagen langer duurde dan in het voorgaande jaar. Analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden een omzet van 8,68 miljard dollar.

In de eerste drie maanden van dit jaar verbeterde de volumetrend van maand op maand, maar wereldwijd blijft het pad naar herstel na de coronacrisis "asynchroon" verlopen, zei Coca-Cola.

Het volume in maart lag weer op het niveau van 2019, al werd er meer frisdrank verkocht voor thuisconsumptie, wat minder winstgevend is dan de consumptie buitenshuis. In de regio Azië-Pacific groeide het volume met 9 procent, vooral in China en India, terwijl in Noord-Amerika er 6 procent minder werd verkocht. Ook in de Europese regio lagen de volumes lager dan een jaar eerder.

Coca-Cola wijzigde de vooruitzichten niet noemenswaardig, behalve een verwachte positieve impact van wisselkoersbewegingen op de winst per aandeel van 2 tot 3 procent in 2021 en 5 tot 6 procent in het tweede kwartaal. Voor het hele jaar bleef de verwachting op een winstgroei per aandeel in een bandbreedte rond 10 procent.

In de voorbeurshandel op Wall Street noteerde het aandeel Coca-Cola maandag 1,2 procent hoger.