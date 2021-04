Britse weerstand tegen overname ARM

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia krijgt niet zonder slag of stoot ARM in handen, nu de Britse the Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport een mogelijk risico voor de staatsveiligheid ziet in de overname. Dit bleek maandag uit een bericht van het ministerie.

Nvidia wil ARM kopen van SoftBank. Daarvoor is Nvidia bereid 12 miljard dollar in contanten te betalen en nog eens 21,5 miljard dollar in aandelen. Als na de overname bepaalde doelstellingen worden gehaald, kan SoftBank nog eens tot 5 miljard dollar tegemoet zien. Ook zal Nvidia nog voor 1,5 miljard dollar aan aandelen uitgeven aan werknemers van ARM.

De Britse regering besloot in te grijpen omwille van de nationale veiligheid. De mededingingsautoriteit CMA doet onderzoek en zal uiterlijk op 30 juli dit jaar een rapport beschikbaar stellen.

Eerder dit jaar kondigde de Britse toezichthouder, net als de Europese, al een onderzoek naar de overnameplannen aan.