Beursblik: analisten vertrouwen op outlook ASMI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het eerste kwartaal van 2021 de eigen outlook gehaald. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers. Voor het eerste kwartaal rekent ASMI zelf op zowel een omzet als orders ter waarde van 380 tot 400 miljoen euro. Analisten hebben wel vertrouwen in die outlook van ASMI. Gemiddeld rekenen zij op 390 miljoen euro aan nieuwe orders en 392 miljoen euro aan omzet. Dit zou volgens hen een EBIT opleveren van 81 miljoen euro en een genormaliseerde nettowinst van 98 miljoen euro. Voor het tweede kwartaal mikt ASMI op een omzet van opnieuw 380 miljoen tot 400 miljoen euro, maakte het eerder al bekend. ASMI denkt dat de wafer fab equipment markt dit jaar met circa 5 procent zal groeien. "Hoewel het nog te vroeg is om voor de tweede jaarhelft een outlook af te geven, is ASMI goed gepositioneerd voor opnieuw een jaar van gezonde groei in 2021", zei CEO Benjamin Loh bij de jaarcijfers in februari. Bij JPMorgan Cazenove geldt ASMI als een favoriet. De analisten denken dat ASMI nog maar aan het begin staat van een jarenlange zegetocht voor de technologie atomic layer deposition, of kortweg ALD. JPMorgan wees erop dat grote klanten van ASMI enorme investeringsplannen hebben aangekondigd, zoals recent TSMC. Op basis hiervan zal de analistenconsensus "significant" worden verhoogd, denkt de zakenbank. Bij Credit Suisse werd al daad bij het woord gevoegd. Credit Suisse benadrukte dat ASMI tussen 2016 en 2020 veel harder groeide dan de markt, met een groei van 126 procent ten opzichte van een marktgroei van 73 procent. "En we verwachten dat deze trend doorzet." De analisten verhoogden hun omzettaxaties voor de komende jaren met 4 tot 5 procent en die voor de EBIT met 5 tot 7 procent. Met de nieuwe ramingen zit Credit Suisse 10 procent boven de consensus voor de EBIT in dit jaar en zelfs 21 en 31 procent boven die voor 2022 en 2023. ASMI opent dinsdagavond de boeken. Maandag noteerde het aandeel 0,4 procent lager op 262,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

