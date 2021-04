Verdeeld beeld op Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn de nieuwe week verdeeld begonnen. Rond het middaguur noteerde de Stoxx Europe 600 vlak en hield de Duitse DAX het bij een min van 0,3 procent. De Franse CAC 40 steeg 0,2 procent en de Britse FTSE 100 leverde licht in.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. Later in de week volgt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, waarbij geen aanpassingen worden verwacht.

Ondertussen maken beleggers zich nog steeds zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen in Europa en andere delen van de wereld, maar is er enig optimisme over de vaccinuitrol, aldus valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

Pfizer en BioNTech maakten maandag bekend dat zij in het tweede kwartaal 100 miljoen extra doses van hun coronavaccin zullen leveren aan de Europese Unie.

Dit gaf volgens Sammani de euro een impuls. De Europese munt noteerde maandag ten opzichte van de dollar 0,5 procent hoger op 1,2039.

De prijs van een vat WTI-olie schommelde rond de 63 dollar.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam ging Just Eat Takeaway 1,8 procent hoger. Bank of America had een positief rapport waarin het koersdoel met 5 euro werd verhoogd naar 150,00 euro. Rivalen Delivery Hero, dat ook een koersdoelverhoging kreeg van de Amerikaansd bank, en Deliveroo noteerden respectievelijk 1,7 procent hoger en 0,9 procent lager.

ABN AMRO steeg 1,5 procent. De schikking van 480 miljoen euro die de bank trof in het witwasschandaal met het OM was volgens analisten geen verrassing. En deze neemt wel de nodige onzekerheid weg, wat volgens de analisten goed nieuws is.

Elders noteerden bankaandelen lager. ING, Deutsche Bank en BNP Paribas leverden rond een procent in.

Aandelen van voetbalclub Juventus stegen maandag 7 procent in Milaan. De voetbalclub wil samen met 11 andere topclubs uit Italië, Engeland en Spanje een Europese Super League starten. De clubs hopen hiermee meer omzet te genereren. Veel nationale voetbalbonden, als ook de UEFA, dat de lucratieve Champions League organiseert, zijn tegen. Aandelen van Manchester United, dat de plannen voor een Super League ook steunt, noteerden vlak, terwijl die van Borussia Dortmund, dat niet betrokken is bij het plan, 9 procent stegen.

Futures Wall Street

Na de recordstanden van vorige week koersen de Amerikaanse futures maandag af op een licht lagere opening. Rond lunchtijd noteerde de S&P 500-future 0,2 procent in het rood.

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn vrijdag met nieuwe records het weekend ingegaan. De S&P 500 steeg naar 4.185,47 punten en daarmee een nieuwe piek, met een winst van 0,4 procent. De Dow Jones index ging 0,5 procent hoger en sloot op een nieuwe all time high van 34.200,67 punten. De Nasdaq eindigde 0,1 procent in de plus bij 14.052,34 punten.

Op weekbasis stegen de drie indexen ruim een procent.