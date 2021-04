Valuta: vaccinaties en reflatieverhaal duwen euro hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro staat maandag ruim hoger ten opzichte van de Amerikaanse dollar, dankzij optimisme over de vaccinatieprogramma's in Europa, terwijl de inflatie in de Verenigde Staten sneller lijkt te stijgen. De euro noteerde 0,5 procent hoger op 1,2031 en is daarmee ruim door het niveau van 1,20 gebroken. Optimisme over de vaccinatieprogramma's leidde al eerder tot winsten op de aandelenbeurzen en wordt nu ook zichtbaar in de valutamarkt, zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank tegen ABM Financial News. Daarbij speelt ook het reflatiethema een rol: het begint duidelijk te worden dat de inflatie in de Verenigde Staten sneller stijgt dan in Europa. Dit leidt tot dollarzwakte, stelde Mevissen. Op monetair vlak is deze week de Europese Centrale Bank aan zet met een rentebesluit. Dat wordt "geen spannend verhaal", denkt de Rabo-analist. Hooguit aan het tempo van het opkoopprogramma zal iets worden gemorreld, maar veel actie valt er niet te verwachten. De voorlopige inkoopmanagersindices, die voor vrijdag op de agenda staan, zullen met name in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk weerspiegelen dat de heropening van de economie na de vaccinatie leidt tot enorme groei van het optimisme in de dienstensector. Ook het Britse pond won bijna een half procent terrein tegenover de dollar, op 1,3888, terwijl de dollar een forse stap terugdeed tegenover de Japanse yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

