Pfizer en BioNTech leveren 100 miljoen doses coronavaccin extra aan EU

Beeld: BioNTech

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer en BioNTech zullen een extra 100 miljoen coronavaccins aan de Europese Unie leveren. Dit maakten de twee bedrijven maandagochtend bekend. Daarmee loopt de bestelling van de EU op tot 600 miljoen doses van het coronavaccin. Ook de extra 100 miljoen vaccins zullen in 2021 geleverd worden, volgens Pfizer en BioNTech. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

