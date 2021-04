Beursupdate: ABN AMRO wint op vlak Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het maandag rustig aan. De AEX handelde richting het einde van de ochtend rond de slotkoers van afgelopen vrijdag. "Het optimisme overheerst", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De Stoxx Europe 600 index staat nu al zeven weken op rij hoger. "Het vooruitzicht dat de economie sterk aantrekt omdat we hopelijk binnenkort verlost zijn van het coronavirus, steunt het optimisme. Bovendien is er nog veel goedkoop geld op zoek naar een aantrekkelijke investering", aldus Wiersma. Maandag belooft een relatief rustige dag te worden. Vanaf morgen komt het cijferseizoen weer op stoom en op donderdag is er een nieuw rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De euro/dollar handelde maandag op 1,2026. Olie werd iets duurder. Stijgers en dalers In de AEX ging Just Eat Takeaway 1,8 procent hoger. Bank of America had een positief rapport waarin het koersdoel met 5 euro werd verhoogd naar 150,00 euro. Unibail-Rodamco-Westfield steeg 1,6 procent en Adyen 0,8 procent. Daarentegen daalde ING 0,9 procent en ArcelorMittal 1,5 procent. In de Midkap ging Flow Traders 2,8 procent hoger en won Air France-KLM 1,9 procent. ABN AMRO steeg ook 1,9 procent. De schikking van 480 miljoen euro die de bank trof met het OM was volgens analisten geen verrassing. En deze neemt wel de nodige onzekerheid weg, wat volgens de analisten goed nieuws is. PostNL en AMG waren de grootste dalers met verliezen van 1,1 en 1,4 procent. Bij de smallcaps ging Neways na cijfers 4,4 procent hoger. Er werd minder omzet geboekt, maar de orderinstroom was wel sterk. Vivoryon won 3,9 procent, maar Brunel leverde 2,2 procent in. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

