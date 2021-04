Beursblik: opwaarderingen meevaller bij ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) De schikking die ABN AMRO heeft getroffen met het Openbaar Ministerie is lager dan Morgan Stanley had voorzien en globaal in lijn met de analistenconsensus, terwijl de gelijktijdig door ABN AMRO gemelde vrijval van voorzieningen en afwaarderingen positief zijn. Dit stelden analisten van Morgan Stanley maandag. De analisten van de Amerikaanse zakenbank verwachten daarom een positieve aanvankelijke marktreactie op het nieuws. ABN AMRO meldde dat de schikking van 480 miljoen euro zal leiden tot een bescheiden verlies over het eerste kwartaal, dankzij vrijval van voorzieningen en positieve herwaarderingen. Dit is een meevaller, omdat de consensus uitging van 359 miljoen euro aan afwaarderingen. Morgan Stanley rekende op 285 miljoen euro. De schikking neemt onzekerheid rond het aandeel weg, aldus de Amerikaanse bank. De aandacht kan nu uitgaan naar operationele trends, met name de rentebaten en de kostenbesparingen in het eerste kwartaal. Morgan Stanley heeft een Onderwogen advies met een koersdoel van 9,00 euro op ABN AMRO. Het aandeel noteerde maandag 1,5 procent hoger op 10,82 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

