CM.com neemt ticketingbedrijf Yourticketprovider over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft ticketingbedrijf Yourticketprovider overgenomen. Dit maakte CM.com maandag bekend zonder financiële details te verstrekken. Naast de ticketverkoop gaat CM.com ook een deel van de betalingen van deze ticketverkopen verwerken. De 18 medewerkers gaan in dienst bij CM.com. De huidige aandeelhouders blijven actief om de wereldwijde uitrol van CM.com's ticketing oplossingen verder vorm te geven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

