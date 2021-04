Beursblik: schikking ABN AMRO met OM sluit hoofstuk af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) De schikking die ABN AMRO heeft getroffen met het Openbaar Ministerie in de antiwitwaszaak sluit een hoofdstuk af en kan eindelijk wat stabiliteit geven bij de bank, hoewel beleggers nog niet meteen kunnen rekenen op nieuwe aandeleninkopen. Dat schreef KBC Securities maandag in een reactie op de schikking. Wel denkt de bank dat ABN AMRO in 2022 voldoende overtollig kapitaal heeft om een aandeleninkoop te kunnen doen, als toezichthouders daar geen bezwaar tegen maken. De schikking van in totaal 480 miljoen euro was niet veel hoger dan de analistenconsensus, zei analist Jason Kalamboussis. De schikking met het OM bevestigt dat er verwijtbaar schuldwitwassen heeft plaatsgevonden. Kalamboussis merkte op dat ABN AMRO geen extra stappen hoeft te zetten om zijn procedures verder te verbeteren, zoals in een eerdere zaak tegen ING wel het geval was. Een bescheiden verliespost in het eerste kwartaal, mede dankzij de vrijval van voorzieningen, is al met al goed nieuws voor ABN AMRO, meent Kalamboussis. De bank kan nu focussen op groei en reorganisatie van de zakenbank. De verliespost roomt 43 basispunten af van de CET1-kapitaalbuffer van de bank, die daarmee op het niveau blijft van de doelstelling van 15 procent onder de Basel 4-berekeningen. Omdat daarin 2 procentpunt was gereserveerd voor deze schikking en voor overnames, zal de bank de doelstelling nu kunnen verlagen tot 14,5 of mogelijk zelfs tot 14 procent, veronderstelt KBC. KBC heeft een Houden advies met een koersdoel van 10,50 euro op ABN AMRO. Het aandeel steeg vanochtend 2,3 procent naar 10,92 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

