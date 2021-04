Beursupdate: AEX vlak van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 717,02 punten, terwijl de Midkap 0,6 procent won. Onder de hoofdaandelen won alleen vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield iets meer dan 1 procent. Royal Dutch Shell en KPN noteerden onderaan met verliezen van ongeveer een half procent. In de AMX won ABN AMRO 3 procent nadat bekend werd dat de bank 480 miljoen euro moet betalen in een schikking voor het witwasschandaal van de bank. De verliespost wordt genomen in het eerste kwartaal en zal leiden tot een bescheiden negatief nettoresultaat over dat kwartaal. Air France-KLM en Flow Traders wonnen ongeveer 1,5 procent, terwijl AMG en Fugro juist anderhalf procent prijs gaven. In de AScX won B&S Group krap anderhalf procent. Heijmans noteerde lager vanwege een ex-dividend notering, terwijl Vastned 6 procent prijs gaf. Het lokaal genoteerde Neways won 3 procent na vrijgave van cijfers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

