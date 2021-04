Uitgelicht: de beurs in beeld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek stond in het teken van de start van het cijferseizoen. Een reeks grote Amerikaanse banken gaven beter dan verwachte winsten en prognoses af. Analisten verwachten dat de winst van bedrijven in de S&P 500 in het eerste kwartaal met 30 procent zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Twijfels over de uitrol van vaccins in Europa blijven een bron van zorg. Afgelopen week verschenen een viertal experts voor de camera van ABM Financial News. Volgens strateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management wint de Amerikaanse economie aan momentum, wat volgens hem goed is voor cyclische aandelen. Klik hier voor: Meewind voor cyclische aandelen in aantocht De economische verwachtingen van een jaar geleden staan in schril contrast met die van nu, zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, vrijdag voor de camera van ABM FN. Fidelity International verwacht dat de omzet in de komende twaalf maanden in alle sectoren zal aantrekken, "hoewel sommige winnaars van de pandemie het zwaar te verduren kunnen krijgen als de lockdowns worden opgeheven", zei Schepers. Fidelity International is het meest positief over de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie, zoals de energie- en industrie-sector. Voor de winnaars van de pandemie, zoals de techsector, zijn de verwachtingen volgens Schepers gemengder. Klik hier voor: winnaars en verliezers na corona en lockdowns Beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO boog zich over de vraag waar we momenteel zitten in de cyclus. De AEX bereikte afgelopen weken eindelijk een nieuwe recordstand, terwijl Europa nog in een recessie zit. Geeft dat te denken? Ondanks wat aandachtspunten is een goudlokje (goldilocks) scenario volgens Wessels de aankomende periode aannemelijk. Hierdoor blijft ABN AMRO positief over aandelen. Klik hier voor: Waar zitten we in de cyclus? Tot slot presenteerde technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News een technische update. Ondanks een saaie beursweek is de AEX toch uitgebroken boven de 714 punten. Er bestaat een kans dat een tussentijdse top gemaakt gaat worden op basis van de 4 projectieniveaus tussen de 725 en 729 punten. Maar een verdere stijging naar de zone 738 tot 745 punten lijkt waarschijnlijker, zei Van den Akker Klik hier voor: AEX richting 738 - 745 punten ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.