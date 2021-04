AEX zet opmars vermoedelijk voort bij start nieuwe handelsweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog met een bescheiden winst van een half procent naar een slotstand van 716,80 punten, nadat in de voorafgaande handelsweek tussentijds een recordstand werd neergezet op 717,69 punten.

De aandelenmarkten kregen naast overwegend positief ontvangen bedrijfscijfers op Wall Street onder meer een duwtje in de rug door dalende obligatierentes, en dan vooral op Amerikaanse staatsschulden. De Amerikaanse 'Treasury' met een looptijd van 10 jaar noteerde afgelopen vrijdag op 1,57 procent, en daarmee op weekbasis bijna 9 procent lager.

De vraag is evenwel, hoe lang kan dat voortduren?

"Als alles straks weer 'normaal' is, is de [opwaartse-] beweging niet tegen te houden”, voorziet investmentmanager Simon Wiersma van ING. “Ook niet door de Europese Centrale Bank met haar opkoopprogramma. Bij een sterk economisch herstel en oplopende inflatie(verwachtingen) hoort nu eenmaal een hogere prijs van geld: een hogere rente dus”, voegde Wiersma toe.

In Europa komt het cijferseizoen deze week pas echt op gang, maar in de VS publiceerden vooral de grote banken afgelopen week al hun cijfers over het eerste kwartaal, en die waren over het algemeen een stuk beter dan vooraf ingeschat door analisten.

Deze week is het onder meer de beurt aan ASML, Heineken, Randstad, AkzoNobel, RELX, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Netflix, Coca-Cola, IBM, Intel, en nog heel veel anderen.

Beleggers die in de loop van de ’corona-tijd’ besloten om te beleggen kennen vooralsnog maar een marktrichting, namelijk omhoog. Op vrijdag sloten op Wall Street de S&P 500 en de Dow Jones index met winsten van circa een half procent wederom op de hoogste stand ooit. Techbeurs Nasdaq sloot daarnaast nipt in het groen. Op weekbasis stegen de drie indices ruim een procent.

Persbureau Reuters stelde dat de index van de 600 grootste Europese ondernemingen, de Stoxx-600, afgelopen week voor de zevende achtereenvolgende handelsweek hoger sloot. Hiermee was sprake van de langste winstreeks sinds mei 2018.

Azië en olie

In Azië is het sentiment vanochtend overwegend positief, met als koploper de Shanghai Composite met een winst van ongeveer 1 procent. De Indiase nifty-index is daarentegen een negatieve uitschieter met een verlies van circa 2,5 procent, nadat dit weekend een recordaantal coronabesmettingen werden geregistreerd.

Bitcoin, waarvan de handel 24 uur per dag en zeven dagen per week doorgaat, kwam zaterdag flink onder druk te staan na onder meer nieuws dat de cryptovaluta niet meer als betaalmiddel mag worden gebruikt in Turkije. Het land zucht onder een hoge inflatie en Turken wijken onder meer uit naar de digitale munt als alternatief.

Bitcoin noteerde vanochtend op 56.680 dollar. Vorige week werd een recordstand van 64.863 neergezet.

Afgelopen week steeg de WTI-olieprijs op weekbasis ruim 6 procent, na onder meer positieve maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap. Zij constateren een aantrekkende wereldwijde vraag door een vermindering van corona-maatregelen. In de Aziatische handel vanochtend noteerde de future nipt lager.

Dollar

Sinds het begin van dit jaar zat de dollar ten opzichte van de euro flink in de lift met een stijging van ongeveer 1,23 naar 1,17 eind maart. Deze maand geeft de dollar evenwel duidelijk terrein prijs. Vanochtend noteerde het muntpaar bijna op 1,20. Analisten wijzen als verklaring onder meer op de ongekende stimuleringsmaatregelen van de regering Biden en de daaraan verbonden geldcreatie.

ABN AMRO meldde afgelopen week in een rapport aan klanten er op te rekenen dat de dollar op termijn weer flink terrein terug zal winnen. “We voorzien dat de Fed niet snel de rente zal verhogen, maar wel eerder dan de ECB, de Bank of Japan en de Zwitserse Nationale Bank. Daarom zou de dollar in de loop van de tijd sterker moeten worden ”, aldus Georgette Boele, valuta-analist bij ABN AMRO.

Agenda

Hét agendapunt deze week is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. Na de ECB-bijeenkomst in maart, toen besloten werd om het tempo van de QE-opkopen op te voeren, wordt voor dit rentebesluit echter geen vuurwerk verwacht.

Op macro-economisch vlak is de bedrijfsagenda vandaag vrijwel leeg. Onder meer IBM en Coca-Cola rapporteren in Amerika wel bedrijfscijfers. Later deze week komen de bedrijfscijfers vol op stoom.

Bedrijfsnieuws

ABN AMRO betaalt 480 miljoen euro in een schikking voor het witwasschandaal van de bank. De verliespost wordt genomen in het eerste kwartaal en zal leiden tot een negatief nettoresultaat over dat kwartaal. Door de vrijval van eerder genomen voorzieningen blijft het verlies beperkt, merkte de bank op.

Sanofi rondde het bod op Kiadis af, waarmee het bod van 5,45 euro per aandeel onvoorwaardelijk isgeworden.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot vrijdag met een winst van 0,4 procent op 4.185,47 punten, terwijl de De Dow Jones index 0,5 procent hoger eindigde op 34.200,67 punten. De Nasdaq won nipt met 0,1 procent op 14.052,34 punten.