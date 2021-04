Veon benoemt twee directeuren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft twee nieuwe directeuren benoemd. Dat maakte het telecombedrijf met een notering op het Damrak maandag bekend. Alex Bolis wordt directeur strategie, communicatie en beleggersrelaties. Hij komt van Telecom Italia, waar hij penningmeester en strategisch adviseur van de CEO was. Bolis werkte meer dan tien jaar als zakenbankier. Dmitry Shvets wordt directeur portefeuille- en prestatiebeheer en zal de supervisie hebben over de teams die zich bezighouden met prestatiebeheer en fusies en overnames. Hij komt van TPG waar hij directeur was over de regio Rusland en de voormalige Sovjet-landen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

