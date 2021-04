Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 30 punten voor de Duitse DAX, een plus van 16 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 5 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger gesloten.

"Beleggers zien nog altijd voldoende opwaarts potentieel, omdat monetaire en fiscale steun voorlopig nog niet wordt stopgezet", aldus analist Naeem Aslam van AvaTrade, die verder te spreken was over Chinese macrodata.

De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal met 18,3 procent op jaarbasis. Verder stegen de industriële productie en detailhandelsverkopen hard in de maand maart.

In de eurozone ging de aandacht uit naar definitieve inflatiecijfers. Met 1,3 procent in maart werd een voorlopig cijfer bevestigd.

Verder daalde de import en export in de muntunie in februari en viel het handelsoverschot lager uit.

Bedrijfsnieuws

HelloFresh presteerde in het eerste kwartaal van 2021 sterk en verhoogde de outlook voor heel het boekjaar. Het aandeel steeg 3,3 procent.

Daimler heeft in het eerste kwartaal van 2021 veel beter dan verwacht gepresteerd, zo bleek uit een update van de Duitse autofabrikant. Het aandeel steeg 2,7 procent.

In Parijs verloor L'Oreal 1,8 procent. Afgelopen kwartaal steeg de omzet van het Franse cosmeticabedrijf met 5,4 procent naar 7,61 miljard euro.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag lager.

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn vrijdag met nieuwe records voor de S&P 500 en Dow Jones index het weekend ingegaan.

Op weekbasis stegen de drie indexen ruim een procent.

Het cijferseizoen kwam afgelopen week op gang, waarbij de grote Amerikaanse banken beter dan verwachte winsten en prognoses afgaven. Analisten geraadpleegd door FactSet verwachten dat de winst van bedrijven in de S&P 500 in het eerste kwartaal met 30 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

"De verwachtingen zijn dit kwartaal hoog, maar we denken nog steeds dat een aanzienlijk aantal bedrijven de schattingen zal overtreffen", zei marktanalist Chad Oviatt van Huntington Private Bank.

Verder lijkt de rentevrees iets afgenomen, nadat de Federal Reserve bij monde van voorzitter Jerome Powell deze week nogmaals benadrukte dat de rente voorlopig niet wordt verhoogd.

"De Fed draagt deze boodschap al een tijdje uit maar nu lijkt de markt het ook te geloven", aldus marktstrateeg Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 1,57 procent, en daarmee op weekbasis bijna 9 procent lager.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS in maart met 19,4 procent is gestegen tot 1,739 miljoen, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg met 2,7 procent naar 1,766 miljoen aanvragen.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan steeg in april naar 86,5, het hoogste niveau in 13 maanden.

De olieprijs is vrijdag licht gedaald. Op een settlement van 63,13 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent goedkoper.

Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs ruim 6 procent, na positieve maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap.

Bedrijfsnieuws

Morgan Stanley daalde 2,8 procent. De winst van de Amerikaanse bank verdubbelde het afgelopen kwartaal en er werd een 60 procent hogere recordomzet geboekt. Daarmee presteerde de bank beter dan verwacht. Bij de handelsactiviteiten werd echter verlies gemaakt, voornamelijk vanwege de problemen bij Archegos.

Bank of New York Mellon boekte een lagere winst en omzet, maar presteerde wel beter dan verwacht. Toch daalde het aandeel 4,1 procent.

Alcoa steeg 8,5 procent. De Amerikaanse aluminiumproducent heeft in het eerste kwartaal van 2021 zijn beste resultaten in twee jaar tijd behaald dankzij herstel in de vraag naar aluminium.

PPG sloot 8,9 procent hoger. De Amerikaanse verfspecialist heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet behaald, dankzij hogere prijzen en volumes.

Moderna levert in het tweede kwartaal minder coronavaccins aan Canada. Dit meldde de Canadese overheid vrijdag. In het hele tweede kwartaal schroeft Moderna de leveringen met 16 procent terug. Canada rekende tussen april en juni op 12,3 miljoen doses van het coronavaccin.

Moderna zou de Canadese overheid hebben laten weten dat het opvoeren van de productiecapaciteit trager dan verwacht verloopt en dat ook andere landen zullen worden geraakt. Het aandeel steeg vrijdag toch 6,8 procent.

ViacomCBS gaat zijn nieuws- en tvstations samenbrengen in één divisie. Het aandeel steeg 2,9 procent.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag in het groen.

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1958. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1982.

