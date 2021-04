ECB en kwartaalcijfers op beleggersagenda Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Komende week komt ook in ons eigen land het cijferseizoen op gang en op macro-economisch gebied trekt de Europese Centrale Bank de aandacht met een rentebesluit. Maandag begint de macro-economische week met een handelsbalans en een industrieel productiecijfer uit Japan, alsook de lopende rekening van de eurozone. Een dag later verschijnen de Duitse producentenprijzen, de Britten volgen woensdag met producentenprijzen én consumentenprijzen. Donderdag staan enkele vertrouwenscijfers gepland. Het Nederlandse, Belgische en Europese consumentenvertrouwen wordt bekendgemaakt, alsook het sentiment bij Franse ondernemers. Dit zijn zogenaamde voorlopende indicatoren, net als de leidende indicatoren uit de Verenigde Staten die ook voor donderdag op de agenda staan. Geen vuurwerk verwacht bij ECB Het belangrijkste event voor donderdag is echter het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Na de ECB-bijeenkomst in maart, toen besloten werd om het tempo van de QE-opkopen op te voeren, wordt voor dit rentebesluit geen vuurwerk verwacht, aldus Nomura. Volgens de economen van de Japanse bank wordt de volgende bijeenkomst in juni interessanter, omdat de ECB dan moet besluiten of het tempo van de opkopen wordt teruggeschroefd. Nomura denkt dat dit zeker niet voor september 2021 gebeurt. Voorzitter Christine Lagarde wees er vorige week nog eens op dat de Europese economie momenteel steunt op fiscale en monetaire stimulus en dat deze niet afgebouwd kan worden tot de economie duidelijk herstel vertoont. Anderzijds komt er vanuit Nederland en Duitsland stilaan de roep om de inkoopprogramma’s van schuldpapier niet té lang meer te rekken. Naast de bekendmaking van het rentebesluit in Frankfurt verschijnen donderdag vanuit Amerika de wekelijkse steunaanvragen. Vorige week was dit cijfer sterk, hetgeen samen met de detailhandel wees op een veerkrachtige Amerikaanse economie. Vrijdag eindigen we de macro-week met samengestelde inkoopmanagersindices uit Japan, Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Naast deze macro-economische gegevens zullen ook de lange rentes in het oog worden gehouden. In Amerika ging de tienjaarsrente vorige week na een felle opmars weer wat lager, tot grote opluchting van groeiaandelen. De vraag is voor hoelang, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Als alles straks weer 'normaal' is, is die beweging niet tegen te houden. Ook niet door de Europese Centrale Bank met haar opkoopprogramma. Bij een sterk economisch herstel en oplopende inflatie(verwachtingen) hoort nu eenmaal een hogere prijs van geld: een hogere rente dus." Drukke cijferweek In eigen land komt het cijferseizoen komende week echt op gang. Maandag komt Neways met resultaten over het afgelopen kwartaal en houdt het bedrijf zijn jaarvergadering. Dinsdag openen Arcadis, ASMI, CM.com en Flow Traders de boeken en houden PostNL en Aedifica hun jaarvergaderingen. Woensdag en donderdag zijn drukke dagen met resultaten van AkzoNobel, ASML, Heineken, Vopak, WDP, Randstad, Core Laboratories, Fugro, Basic-Fit, Sligro, RELX, RoodMicrotec en Brill. Ook zijn er op woensdag jaarvergaderingen van Vopak, ABN AMRO, Accell, NSI en op donderdag van Fugro, Basic-Fit, RELX, Acomo, Heineken en Wolters Kluwer. Vrijdag eindigt de week met cijfers van Wereldhave, Intertrust en GrandVision, dat ook zijn aandeelhoudersvergadering organiseert. Ook Flow Traders en ForFarmers praten vrijdag aandeelhouders bij tijdens jaarvergaderingen. In het buitenland openen maandag Coca-Cola en IBM de boeken. Dinsdag volgen Danone, Abbott Laboratories, Harley-Davidson, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, ManpowerGroup, Procter & Gamble en Netflix. Op woensdag is het de beurt aan Halliburton, Verizon en Worldline. Donderdag publiceren Credit Suisse, Orange, SAP, Tele2, American Airlines, AT&T, Dow Inc, Nucor, Intel en Snap hun kwartaalrapporten. We eindigen vrijdag de week met Daimler, American Express, Honeywell en Kimberly-Clark. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

