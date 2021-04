Ant Group onderzoekt desinvestering belang Ma - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ant Group onderzoekt de opties voor oprichter Jack Ma om zijn miljardenbelang in het fintechbedrijf van de hand te doen. Dit meldde persbureau Reuters zaterdag op basis van ingewijden. Volgens de bronnen zou een dergelijke actie bedoeld zijn om een streep te zetten onder de onderzoeken van de Chinese mededingingsautoriteiten. Onlangs kreeg e-commercereus Alibaba, moederbedrijf van Ant Group, een boete van 18,2 miljard Chinese yuan vanwege monopolistische praktijken. Tussen januari en maart hielden beleidsmakers van de People's Bank of China en de China Banking and Insurance Regulatory Commission gesprekken met zowel Ma als Ant Group waarbij de optie werd besproken dat de miljardair uit het bedrijf stapt, aldus Reuters. Ant Group ontkende tegenover het persbureau dat een desinvestering van Ma's belang ooit is overwogen. Volgens Reuters is niet duidelijk of een verkoop van Ma's belang in Ant Group alsnog wordt doorgezet en zo ja, in welke vorm. Eén optie is dat het belang van Ma, dat miljarden dollars waard is, verkocht wordt aan bestaande investeerders in Ant Group of aan Alibaba. Een andere mogelijkheid is volgens Reuters, dat Ma zijn belang verkoopt aan een investeerder met banden met de Chinese overheid. Volgens de bronnen zou in welk scenario ook, sowieso goedkeuring nodig zijn van Beijing. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

