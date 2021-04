Update: Video: AEX richting 738 - 745 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks een saaie beursweek is de AEX toch uitgebroken boven de 714 punten. Er bestaat een kans dat een tussentijdse top gemaakt gaat worden op basis van de 4 projectieniveaus tussen de 725 en 729 punten. Maar een verdere stijging naar de zone 738 tot 745 punten lijkt waarschijnlijker, zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: AEX richting 738 - 745 punten Update: om koers uitbraak aan te passen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

