Damrak hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,4 procent tot 716,80 punten, terwijl de AMX een winst van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,1 procent.

Europa-breed worstelden de aandelenmarkten vrijdag voor momentum, met name vanwege de aanhoudende twijfels over de uitrol van vaccins in Europa en ondanks een indrukwekkende rally op Wall Street donderdag, waarbij de S&P 500 opnieuw op recordniveau sloot en de Dow voor het eerste boven de 34.000 punten sloot.

Twijfels over de uitrol van vaccins in Europa blijven een bron van zorg. "Mogelijke vertraging van vaccinatieprogramma’s en tekorten aan computerchips baren zorgen over de korte termijn", zeiden economen van ING. Desondanks oogt het fundament voor herstel volgens hen sterk.

De markt haalde vrijdag steun uit sterke cijfers uit China. De Chinese economie bleek in het eerste kwartaal van dit jaar met 18,3 procent hard te zijn gegroeid. Daarmee was sprake van het hoogste groeitempo ooit. Ook data over de industriële productie en detailhandelsverkopen waren robuust.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het overschot op de handelsbalans van de eurozone in februari op jaarbasis is gedaald van 23,4 miljard euro naar 17,7 miljard euro. De export daalde in februari met 5,5 procent, terwijl de import met 2,4 procent afnam.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in maart conform een eerste raming harder gestegen. De consumentenprijzen stegen in maart op jaarbasis met 1,3 procent, wat in lijn was met een eerdere raming. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,9 procent.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal in aanbouw genomen woningen in maart met 19,4 procent is gestegen tot 1,739 miljoen, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg met 2,7 procent naar 1,766 miljoen vergunningen.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in april verder gestegen. De index steeg van 84,9 in maart naar 86,5 en daarmee het hoogste niveau in 13 maanden.

De euro/dollar noteerde op 1,1976. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1975 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1965 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,4 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 17 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door AkzoNobel met een winst van 3,4 procent. Het aandeel haalde steun uit de cijfers van sectorgenoot PPG. De cijfers van PPG, die donderdagavond werden gepubliceerd, waren volgens Morgan Stanley sterk.

ArcelorMittal was met een winst van 3,3 procent een goede tweede, gevolgd door ING, dat 2,0 procent steeg.

Ahold Delhaize en KPN daalden achtereenvolgens 1,3 procent en 2,7 procent, vanwege ex-dividend noteringen. Just Eat Takeaway verloor 1,1 procent.

In de AMX ging Aalberts aan kop met een winst van 2,8 procent. Air France-KLM steeg 2,2 procent, terwijl AMG 1,8 procent won. Flow Traders verloor daarentegen 1,8 procent. SBM Offshore daalde 1,5 procent.

OCI steeg 1,1 procent. Credit Suisse verhoogde het koersdoel voor OCI naar 22,00 euro.

In de AScX won B&S Group 5,4 procent, BAM won 4,5 procent en Vastned steeg 4,1 procent. CM.COM was met een verlies van 1,0 procent de sterkste daler.

Ajax daalde 0,6 procent, na de uitschakeling in de Europa League donderdagavond.

Het lokaal genoteerde Beter Bed verloor 2,7 procent na cijfers.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.176,87 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.