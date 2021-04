Bel20 flirt met de 4.000 punten

(ABM FN) De Brusselse beurs kruipt langzaam steeds dichter naar de psychologisch belangrijke 4.000 punten grens.

Tegen het einde van de handelsdag steeg de Bel20 0,9 procent tot 3.978,43 punten. Vorige week sloot de Bel20 nog af op 3.941,69 punten.

Niet enkel de Bel20, maar ook de Euro Stoxx 50 flirtte vandaag met de 4.000 punten grens. “Voor het eerst in 13 jaar zijn we vandaag door dit technisch belangrijke weerstandsniveau gegaan” zegt Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer bij BNP Paribas Fortis.

“Dit niveau is psychologisch belangrijk want het trekt beleggers aan als een magneet” gaat de strateeg verder. “Neem je dit niveau in, dan zie je met redelijke kans een tijdelijke stabilisatie waarna het opwaarts momentum verder gaat” verwacht Gijsels.

“De katalysator voor deze beweging zijn de macro-economische cijfers die goed zijn terwijl ook de bedrijfscijfers niet ontgoochelen voorlopig. Banken in de VS doen het goed en ook de rest van de resultaten lijken mee te vallen” gaat Gijsels verder.

De rentestijging is trouwens afgekoeld in de VS merkt de strateeg op. “Goede bedrijfscijfers en economische cijfers moeten genoeg zijn om de beurs geleidelijk verder omhoog te duwen” verwacht de strateeg.

Goud en zilver doen het ook wat beter na last gehad te hebben van de stijgende rente. “Ik geloof nog steeds dat goud hoger zal gaan op een gegeven moment door een stijgende inflatie. Aan de andere kant is zilver altijd in een uptrend gebleven”.

“Reddit is nu ook zilver aan het kopen. Dat is niet genoeg om de markt te cornereren, maar in de marge begint dat wel op een gegeven moment door te wegen” verwacht Gijsels. “Ik kijk naar het 30 dollar niveau, als daar de weerstand doorbreekt, kunnen daar wel spectaculaire dingen gebeuren’ verwacht de strateeg”.

Op macro-economisch vlak hebben beleggers waren er vandaag verschillende cijfers te melden. Zo steeg in maart het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS met 19,4 procent op maandbasis tot 1,739 miljoen woningen, na een daling een maand eerder. Economen rekenden vooraf gemiddeld op een stijging van 14,0 procent.

De consumentenprijzen in de eurozone stegen in maart op jaarbasis met 1,3 procent, wat in lijn was met een eerdere raming. In februari was dit 0,9 procent, net als in januari. In de laatste maanden van 2020 daalden de prijzen echter nog.

Het overschot op de handelsbalans van de eurozone is in februari gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In februari daalde de export met 5,5 procent op jaarbasis tot 178,6 miljard euro. De import daalde met 2,7 procent naar 161,0 miljard euro.

De index voor het consumentenvertrouwen in het VS steeg van 84,9 in maart naar 86,5 halverwege deze maand.

De euro/dollar noteerde op 1,1976.

Stijgers en dalers

In de hoofdindex trok Melexis de kop met een stijging van 2,3 procent gevolgd door KBC dat 2,3 procent won. De bank wil zich uit de Ierse markt trekken en heeft daarvoor een principeovereenkomst gesloten met Bank of Ireland.

Galapagos was de sterkste daler in de Bel20 met een verlies van 1,7 procent.

Op de tweede lijn spoot Mithra 9,4 procent omhoog en Econocom 3,1 procent.

De U.S Food & Drug Administration gaf groen licht voor het vermarkten van de anticonceptiepil Estelle van Mithra in de Verenigde Staten. Dit was volgens Kempen en KBC Securities ook niet onverwacht. Voor ING betekent dit wel een mijlpaal voor Mithra.

De omzet van Econocom steeg afgelopen kwartaal autonoom op jaarbasis naar 614 miljoen euro, aangejaagd door een sterke momentum bij de Products & Solutions divisie. KBC Securities en Degroof Petercam verhoogden hun koersdoel voor het aandeel. Het beurshuis Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor de IT-dienstverlener Econocom verhoogt van 2,45 euro per aandeel naar 3,35 euro

Bij de kleinere aandelen won Crescent 6,0 procent en daalde Banimmo 1,9 procent.

Floridienne heeft namens dochter Biobest Group een meerderheidsbelang van 51 procent genomen in het Australische Biological Services. Het aandeel steeg 2,3 procent.

Wall Street

Bij het sluiten van de Europese beurzen noteert de Dow Jones index 0,3 procent hoger terwijl de technologie-index Nasdaq 0,2 procent verliest.