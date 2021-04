Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Econocom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het beurshuis Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor de IT-dienstverlener Econocom verhoogt van 2,45 euro per aandeel naar 3,35 euro. Het houden advies bleef onveranderd. Econocom meldde in het eerste kwartaal in het LFL-segment een omzetgroei van 4,7 procent tot 614 miljoen euro. "Hoewel de activiteit terug in groeimodus zit", aldus Kepler, "blijft de groei ietwat lauw gezien de gematigde concurrentie". Bovendien werd de groei ook aangedreven door het Product and Solutions segment (P&S) waar men lagere marges heeft. Het bedrijf herhaalde wel zijn vooruitzichten voor zowel organische als niet-organische groei voor 2021. Ondanks de tragere start van het jaar laat het beurshuis zijn ramingen in grote lijnen ongewijzigd. Wel waardeert Kepler het bedrijf nu op een EV/EBITDA-multiple van 6,5 in plaats van 5,5x omdat het bedrijf weer in groeimodus zit wat resulteert in een hoger koersdoel. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

