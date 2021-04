Video: winnaars en verliezers na corona en lockdowns Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De economische verwachtingen van een jaar geleden staan in schril contrast met die van nu. Dit zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, voor de camera van ABM FN. Fidelity International verwacht dat de omzet in de komende twaalf maanden in alle sectoren zal aantrekken, "hoewel sommige winnaars van de pandemie het zwaar te verduren kunnen krijgen als de lockdowns worden opgeheven", zei Schepers. Fidelity International is het meest positief over de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie, zoals de energie- en industrie-sector. Voor de winnaars van de pandemie, zoals de techsector, zijn de verwachtingen volgens Schepers gemengder. Klik hier voor: winnaars en verliezers na corona en lockdowns ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.