Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger na stevige plussen op Wall Street donderdag en sterke macro-economische cijfers uit China, ofschoon niet alle verwachtingen werden ingelost. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,5 procent op 436,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,9 procent naar 15.398,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,5 procent met een stand van 6.262,60 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,6 procent naar 7.026,07 punten. De Eurostoxx 50 steeg 0,8 procent naar 4.023,86 punten. De index noteerde voor het laatst in 2008 boven de 4.000 punten. Vanochtend werden diverse Chinese macro-economische data naar buiten gebracht die zonder uitzondering stevige plussen lieten zien, maar waarbij de industriële productie in maart wel achterbleef bij de prognose. De groei van de Chinese economie kwam over het eerste kwartaal uit op 18,3 procent op jaarbasis, maar ook hierbij werd de prognose van ruim 19 procent niet gehaald. De import en export van de eurozone lieten over februari een daling zien, en omdat de export meer inleverde dan de import, kwam het handelsoverschot van de muntunie ook lager uit. De inflatie van de eurozone in maart onderging in de definitieve meting geen verandering ten opzichte van de voorlopige cijfers. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis met 1,3 procent. Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten nog de woningbouwcijfers over maart en het voorlopige consumentenvertrouwen over april zoals dat door de universiteit van Michigan wordt gemeten. Olie noteerde vrijdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 63,59 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 67,10 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1962 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1975 op de borden.



Bedrijfsnieuws Daimler heeft in het eerste kwartaal van 2021 veel beter dan verwacht gepresteerd, zo bleek uit een melding van de Duitse autofabrikant. De koers van het aandeel noteerde 3 procent hoger. HelloFresh presteerde in het eerste kwartaal van 2021 sterk en verhoogde de outlook voor heel het boekjaar. Het aandeel van de Duitse bezorger van maaltijdboxen noteerde een koerswinst van 4,3 procent . In Frankfurt was het aandeel Daimler de sterkste stijger van een reeks die uit 13 aandelen bestond die meer dan 1 procent koerswinst boekten. Slecht vier aandelen daalden. In Parijs waren zes aandelen de klos met voor L'Oreal een koersverlies van circa 2 procent. Afgelopen kwartaal steeg de omzet van het Franse cosmeticabedrijf met 5,4 procent naar 7,61 miljard euro. De sterkste stijging in de Cac40 was weggelegd voor het aandeel Safran, dat 2,7 procent steeg. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood. De S&P 500 index won donderdag op het slot 1,1 procent en bereikte een record van 4.170,42 punten. De Dow Jones index ging 0,9 procent hoger en sloot ook op een nieuw record van 34.035,99 punten De Nasdaq steeg 1,3 procent bij een slot van 14.038,76 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.