Valuta: einde stijging euro in zicht

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag nog altijd dicht op de 1,20 dollar, maar lijkt daar niet voorbij te gaan streven.

"Technisch is 1,20 dollar een weerstandsniveau", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Maar wij denken niet dat de euro in staat is om na deze koers verder door te stijgen. De Europese Centrale Bank moet volgende week aan de bak om de verschillende inzichten over het beleid op één lijn te krijgen, nu verschillende beleidsmakers van het orgaan tapering onder de aandacht brachten. Wij denken dat de ECB daar geen gevolg aan geeft, waarmee de euro ten opzichte van de dollar naar verwachting terugvalt", aldus Boele vrijdag.

De macro-economische data uit de Verenigde Staten waren donderdag niet alleen goed, maar bleken ook een bevestiging van cijfers die al eerder naar buiten kwamen. Dit was kennelijk voor de lange rente een aanleiding in te leveren, waardoor de opwaartse druk voor de dollar op basis van de goede cijfers weer teniet werd gedaan. De lange rente van de Verenigde Staten noteerde vrijdag op 1,58 procent.

Naast de beduidend beter dan verwachte steunaanvragen kwamen donderdag in de VS ook goede detailhandelscijfers en een dito industriële productie naar buiten.

"Het is overigens niet alleen een relatieve dollarzwakte, maar ook een zekere eurokracht die in de markt zichtbaar is. De Europese munt loopt ook op ten opzichte van het Britse pond en de yen. Wij denken dat de euro en de dollar tot aan de ECB onder invloed blijft van macrodata en de rentemarkt.

Vanochtend werden diverse Chinese macro-economische data naar buiten gebracht die zonder uitzondering plussen lieten zien, maar waarbij de industriële productie in maart wel achterbleef bij de prognose. De groei van de Chinese economie kwam over het eerste kwartaal uit op 18,3 procent op jaarbasis, maar ook hierbij werd de prognose niet gehaald.

De import en export van de eurozone lieten over februari een daling zien, en daar de export meer inleverde dan de import kwam het handelsoverschot van de muntunie ook lager uit.

De inflatie van de eurozone over maart onderging in de definitieve meting geen verandering ten opzichte van de voorlopige cijfers

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten nog de woningbouwcijfers over maart en het voorlopige consumentenvertrouwen over april zoals dat door de universiteit van Michigan wordt gemeten.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,1975 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8705 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,2 procent tot 1,3758 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent lager op 6,5223 Chinese yuan. De dollar daalde vandaag 0,1 procent tot 108,8845 yen.