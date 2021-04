Beursupdate: AEX licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur steeg de AEX 0,1 procent op 714,66 punten.

Ex-dividendnoteringen van KPN en Ahold Delhaize drukten op de AEX. Ook in andere delen van Europa kleurden de beurzen groen, na sterke macro-economische cijfers uit China en een handvol bedrijfsresultaten.

De Chinese economie bleek in het eerste kwartaal van dit jaar met 18,3 procent hard te zijn gegroeid. Daarmee was sprake van het hoogste groeitempo ooit, ondanks dat het cijfer nipt tekortschoot op de verwachtingen. In het eerste kwartaal van 2020, toen de coronacrisis net was aangebroken, groeide de Chinese economie nog met 0,6 procent. De industriële productie en detailhandelsverkopen in het land stegen ook met dubbele cijfers.

"De sterke groeicijfers uit China in combinatie met beter dan voorziene cijfers uit de Verenigde Staten, laten zien dat het mondiale economische herstel versnelt en dergelijke vooruitzichten rechtvaardigen een positieve visie op risicovolle beleggingen", aldus marktanalist Han Tan van FXTM.

Wel maken beleggers zich onverminderd zorgen over de verdere verspreiding van het coronavirus, nadat Frankrijk donderdag nog een recordaantal doden bekendmaakte. Frankrijk is daarmee het derde Europese land waarin meer dan 100.000 doden vielen door het virus. Duitsland bevindt zich ook in een derde besmettingsgolf en overweegt verdere restricties.

De uitrol van vaccins in Europa loopt al niet voorspoedig en nieuws dat de uitrol van het vaccin van Johnson & Johnson wordt gepauzeerd helpt daarbij niet. Deze week maakte Denemarken als eerste land bekend definitief de vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca stop te zetten, nadat het vaccin in verband werd gebracht met bloedproppen.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1976. De olieprijzen stegen met 0,3 procent.

Beleggers hebben vandaag oog voor onder meer het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in april. Vanochtend werd al bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in maart op jaarbasis met 1,3 procent stegen, wat in lijn was met een eerdere raming.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden Ahold Delhaize en KPN onderaan vanwege ex-dividend noteringen. AkzoNobel ging aan kop met een stijging van 2,2 procent na cijfers van PPG. De cijfers van PPG, die donderdagavond werden gepubliceerd, waren volgens Morgan Stanley sterk.

In de AMX noteerde Air France-KLM 3,7 procent hoger, gevolgd door OCI dat 2,5 procent steeg tot 19,25 euro. Credit Suisse verhoogde het koersdoel voor OCI naar 22,00 euro.

In de AScX noteerde Ajax vlak, na de uitschakeling in de Europa Leaque donderdagavond. De vastgoedfondsen Wereldhave en Vastned klommen tot 2,5 procent.

Het lokaal genoteerde Beter Bed verloor 1,9 procent na cijfers.