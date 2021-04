Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor ASMI verhoogd van 265,00 naar 315,00 euro met een onveranderd Outperform advies. De analisten van de Zwitserse bank zien meerdere aanjagers voor het aanhoudende groeiverhaal van ASMI, zoals de technologie ALD die bij kleinere chips steeds noodzakelijker is. Credit Suisse benadrukte dat ASMI tussen 2016 en 2020 veel harder groeide dan de markt, met een groei van 126 procent ten opzichte van een marktgroei van 73 procent. "En we verwachten dat deze trend doorzet." De analisten verhoogden hun omzettaxaties voor de komende jaren met 4 tot 5 procent en die voor de EBIT met 5 tot 7 procent. Met de nieuwe ramingen zit Credit Suisse 10 procent boven de consensus voor de EBIT in dit jaar en zelfs 21 en 31 procent boven die voor 2022 en 2023. Het aandeel ASMI daalde vrijdag 1,4 procent naar 260,70 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

