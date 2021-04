Beursblik: KBC Securities haalt Flow Traders van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het advies voor Flow Traders verlaagd van Accumuleren naar Houden, maar het koersdoel ging wel van 33,00 naar 35,00 euro. De marktstatistieken van Flow Traders wijzen volgens KBC op een sterk eerste kwartaal van 2021. "De cijfers worden volgende week gepubliceerd en verwacht wordt dat de groep zal blijven profiteren van de aanhoudende marktrotatie en de bewegingen op de rentemarkt", aldus de analisten van KBC. "Maar de huidige handelsniveaus zullen moeilijk te handhaven zijn gedurende de rest van 2021." Als gevolg haalde KBC het aandeel van de kooplijst. Flow Traders daalde vrijdagochtend met 1,5 procent tot 36,40 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

