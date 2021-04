Beursblik: Kepler Cheuvreux haalt Lucas Bols van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het advies voor Lucas Bols verlaagd van Kopen naar Houden, maar het koersdoel ging wel omhoog van 10,00 naar 12,00 euro. Analisten van Kepler merkten op dat het aandeel Lucas Bols in de afgelopen maanden steeg tot circa 12 euro, ondanks een vertraging in het herstel in de markten waarin de Amsterdamse destillateur actief is. In het boekjaar 2022 wordt een herstel verwacht, maar volgens Kepler zal het nog de nodige tijd duren alvorens Lucas Bols weer op het niveau is van voor de crisis. Volgens de analisten biedt de hogere koers een kans voor de destillateur om de balans te "repareren". Het aandeel Lucas Bols koerste vrijdagochtend 0,3 procent lager op 11,76 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

